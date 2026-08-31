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Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет

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  • 31.08.2026, 17:28
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Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет

Нарушения воздушного пространства страны не произошло.

31 августа польские самолеты перехватили российский разведывательный Ил-20 в небе над Балтийским морем. Об этом в соцсетях сообщил министр обороны Польши Владыслав Косиняк-Камыш.

«Россия в очередной раз проверяла наши системы сдерживания и противовоздушной обороны. Утром, в 30 км к северу от Лебы, наши истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20. Нарушения нашего воздушного пространства над Балтийским морем не произошло», — написал Косиняк-Камыш.

Российские самолеты уже несколько раз перехватывались над Балтийским морем и ранее, в середине июля. Подобные инциденты происходят с различной периодичностью уже длительное время, в частности после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

Российские разведывательные самолеты – а в последнее время также и боевые – регулярно летают над Балтийским морем с выключенными транспондерами и без поданных планов полета, что делает невозможной их дистанционную идентификацию и затрудняет работу органов управления воздушным движением.

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