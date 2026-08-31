На военные объекты под Гомелем потратят $260 миллионов

На военные объекты под Гомелем потратят $260 миллионов3
- 31.08.2026, 17:55
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Финансирование расписано до 2028 года.
В недавнем постановлении белорусского правительства «Об уточнении отдельных положений Государственной инвестиционной программы на 2026 год» упоминаются стратегические военные объекты в Гомельской области, заметил «Флагшток».
Постановление от 26 августа опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В документе уточняется перечень строек и объектов инвестпрограммы на текущий год и выделенное на реализацию проектов финансирование.
На возведение военного городка добавлено почти 97,5 млн рублей (около 32 млн долларов), а на строительство военного полигона — 52 млн рублей (более 17 млн долларов).
Финансирование строительства обоих объектов расписано пока до 2028 года включительно — в последующие годы проекты «потянут» еще больше средств из республиканского бюджета.
Ранее, в соответствии с Государственной инвестиционной программой на 2024–2026 гг., объем финансирования военного городка достигал 390,59 млн рублей (около 120,2 млн долларов). На строительство полигона в 2026 году до внесения изменений выделялось 15 млн руб., а всего на три года предусмотрено 410 млн рублей (около 141 млн долларов).
Оба объекта разместят вблизи южной границы Беларуси: военный городок примерно в 30 километрах, полигон — в 40 км.
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