На военные объекты под Гомелем потратят $260 миллионов 3 31.08.2026, 17:55

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Место строительства и план военого городка

Иллюстрация: Флагшток

Финансирование расписано до 2028 года.

В недавнем постановлении белорусского правительства «Об уточнении отдельных положений Государственной инвестиционной программы на 2026 год» упоминаются стратегические военные объекты в Гомельской области, заметил «Флагшток».

Постановление от 26 августа опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В документе уточняется перечень строек и объектов инвестпрограммы на текущий год и выделенное на реализацию проектов финансирование.

На возведение военного городка добавлено почти 97,5 млн рублей (около 32 млн долларов), а на строительство военного полигона — 52 млн рублей (более 17 млн долларов).

Финансирование строительства обоих объектов расписано пока до 2028 года включительно — в последующие годы проекты «потянут» еще больше средств из республиканского бюджета.

Ранее, в соответствии с Государственной инвестиционной программой на 2024–2026 гг., объем финансирования военного городка достигал 390,59 млн рублей (около 120,2 млн долларов). На строительство полигона в 2026 году до внесения изменений выделялось 15 млн руб., а всего на три года предусмотрено 410 млн рублей (около 141 млн долларов).

Оба объекта разместят вблизи южной границы Беларуси: военный городок примерно в 30 километрах, полигон — в 40 км.

Угроза, которую видит Лукашенко для своего режима со стороны Украины, в том числе из-за фактического соучастия в российской войне, заставляет тратить огромные средства на укрепление обороноспособности. В «мирное время» они могли бы быть направлены на социальные проекты.

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