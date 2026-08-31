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Над Беларусью пронесется первый осенний звездопад

  • 31.08.2026, 17:15
Над Беларусью пронесется первый осенний звездопад

Но увидеть его будет сложно.

Ауригиды относятся к метеорным потокам средней интенсивности. Их радиант находится в созвездии Возничего, рядом со звездой Капелла. Прародителем звездопада стала комета С/1911 N1 Kiess.

В этом году Ауригиды активны с 28 августа по 5 сентября и достигают максимума в ночь с 31 августа на 1 сентября. В ночь пика, согласно прогнозам, они смогут произвести до 6 метеоров в час при идеально темном небе. Однако яркая Луна в период пика значительно сократит число «падающих звезд», которые можно будет увидеть.

Первый осенний звездопад отличается малым количеством метеоров, но периодически демонстрирует всплески. Благодаря одному из них, произошедшему в 1935 году, ученые и смогли обнаружить этот поток. Неожиданные короткие всплески также отмечались в 1986, 1994 и 2019 годах. Максимальное количество «падающих звёзд» достигало тогда 30-50 вспышек в час.

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