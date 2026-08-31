Новый телескоп НАСА отправился искать пригодные для жизни миры

Новый телескоп НАСА отправился искать пригодные для жизни миры9
- 31.08.2026, 16:55
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Его путь пролегает к границам Вселенной.
НАСА успешно запустила космический телескоп Nancy Grace Roman, который должен помочь ученым исследовать темную энергию и материю, черные дыры и планеты за пределами Солнечной системы. Об этом сообщает BBC (перевод — сайт Charter97.org).
Старт состоялся в воскресенье с космодрома имени Кеннеди во Флориде. Примерно через 30 минут после запуска телескоп отделился от ракеты SpaceX и начал путь к рабочей точке примерно в миллионе миль от Земли.
Главная особенность Roman — огромное поле обзора. По данным НАСА, он сможет охватывать участок неба примерно в 100 раз больший, чем телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». В агентстве рассчитывают обнаружить десятки тысяч, а возможно, до 100 тысяч новых экзопланет.
«Roman изменит то, как мы смотрим на Вселенную», — заявила представитель НАСА Никки Фокс.
Телескоп также будет изучать процессы, связанные с темной материей и темной энергией. Вместе они, по оценкам ученых, составляют около 95% Вселенной, однако их природа до сих пор остается одной из главных загадок современной науки.
Одной из целей миссии станет поиск потенциально пригодных для жизни миров. «Один из главных вопросов НАСА — одни ли мы во Вселенной?» — сказала Фокс.
Основная миссия Roman рассчитана на пять лет, однако аппарат может проработать до десяти. Ученые надеются, что его наблюдения позволят создать масштабные карты галактик и лучше понять, как Вселенная менялась на протяжении миллиардов лет.