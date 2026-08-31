Bloomberg: Кремль режет расходы по всей стране ради продолжения войны 1 31.08.2026, 16:35

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Российские власти публично отрицают наличие серьезных проблем.

Военные расходы поставили российский бюджет на грань острого дефицита наличных средств этой весной. Об этом говорится в расследовании Bloomberg, основанном на информации источников, знакомых с ситуацией (перевод — сайт Charter97.org).

В апреле министр финансов России Антон Силуанов предупредил премьер-министра Михаила Мишустина, что правительству может не хватить средств для своевременного выполнения всех запланированных выплат. Остаток на едином счете федерального казначейства опустился примерно до минус 5,5 трлн рублей, или около $65 млрд.

После этого власти перешли к режиму жесткой экономии. «Несвязанные с военными расходы уже сократили примерно на 35%, а численность федерального аппарата планируют уменьшить еще на 15%», — пишет Bloomberg.

Дефицит федерального бюджета за январь—апрель достиг 5,8–5,9 трлн рублей — около 2,5% ВВП. Это почти вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года. Дополнительное давление создают расходы на обслуживание государственного долга. Согласно российскому бюджету, на них приходится около 4 трлн рублей, или примерно 9% всех федеральных расходов.

При этом Москва не намерена сокращать военные ассигнования. Представители Минфина и Центробанка предупреждали Путина о неустойчивом росте расходов на войну. Превышение военного бюджета может составить в этом году от 2 до 4 трлн рублей.

Российские власти публично отрицают наличие серьезных проблем. За несколько дней до публикации Bloomberg Силуанов заявил, что бюджет «никаких проблем не имеет» и «полностью обеспечен ресурсами».

«Путин отказался сокращать военные расходы, направив сокращения на другие статьи», — пишет Bloomberg.

Финансовое давление войны все сильнее отражается на гражданских расходах, тогда как Кремль продолжает делать ставку на сохранение военного бюджета.

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