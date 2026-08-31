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Bloomberg: Кремль режет расходы по всей стране ради продолжения войны

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  • 31.08.2026, 16:35
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Bloomberg: Кремль режет расходы по всей стране ради продолжения войны

Российские власти публично отрицают наличие серьезных проблем.

Военные расходы поставили российский бюджет на грань острого дефицита наличных средств этой весной. Об этом говорится в расследовании Bloomberg, основанном на информации источников, знакомых с ситуацией (перевод — сайт Charter97.org).

В апреле министр финансов России Антон Силуанов предупредил премьер-министра Михаила Мишустина, что правительству может не хватить средств для своевременного выполнения всех запланированных выплат. Остаток на едином счете федерального казначейства опустился примерно до минус 5,5 трлн рублей, или около $65 млрд.

После этого власти перешли к режиму жесткой экономии. «Несвязанные с военными расходы уже сократили примерно на 35%, а численность федерального аппарата планируют уменьшить еще на 15%», — пишет Bloomberg.

Дефицит федерального бюджета за январь—апрель достиг 5,8–5,9 трлн рублей — около 2,5% ВВП. Это почти вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года. Дополнительное давление создают расходы на обслуживание государственного долга. Согласно российскому бюджету, на них приходится около 4 трлн рублей, или примерно 9% всех федеральных расходов.

При этом Москва не намерена сокращать военные ассигнования. Представители Минфина и Центробанка предупреждали Путина о неустойчивом росте расходов на войну. Превышение военного бюджета может составить в этом году от 2 до 4 трлн рублей.

Российские власти публично отрицают наличие серьезных проблем. За несколько дней до публикации Bloomberg Силуанов заявил, что бюджет «никаких проблем не имеет» и «полностью обеспечен ресурсами».

«Путин отказался сокращать военные расходы, направив сокращения на другие статьи», — пишет Bloomberg.

Финансовое давление войны все сильнее отражается на гражданских расходах, тогда как Кремль продолжает делать ставку на сохранение военного бюджета.

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