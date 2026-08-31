Программа Венецианского кинофестиваля будет «самой политической» за всю историю 31.08.2026, 18:00

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Фото: Domenico Stinellis/AP Photo/picture alliance

Отдельное внимание уделено России и Беларуси.

83-й Венецианский международный кинофестиваль, который начнется 2 сентября, обещает стать одним из самых политизированных в истории. В течение 11 дней на острове Лидо будут представлены фильмы о войне в Газе, российском вторжении в Украину, репрессиях, деятельности ЦРУ и политике крупнейших бизнесменов, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера назвал нынешнюю программу «самой политической» за всю историю Венеции.

Фестиваль откроется драмой Дэнни Бойла «Чернила» о Руперте Мердоке и его приходе в британскую газету The Sun в 1969 году. В конкурсную программу также вошла документальная лента «NAZA» израильских режиссеров Юваля Абрахама и Рэйчел Цор, посвященная гибели палестинских гражданских лиц в Газе.

Отдельное внимание уделено России и Беларуси. Американо-российский режиссер Юлия Локтев представит документальный фильм о давлении Путина на независимую журналистику. В Венеции также состоится мировая премьера картины Андрея Кутилы «Письма из страны молчания» о репрессиях в Беларуси.

Программа уже вызвала международные споры. Украина выступила против показа фильма «ДАУ» Ильи Хржановского, сославшись на его российские связи. Режиссер отверг обвинения.

В конкурсе также покажут четырехчасовой документальный фильм Алекса Гибни «Маск» о миллиардере Илоне Маске. Сам Маск, не видев картину, уже назвал ее «заказным ударом».

При этом Венеция не отказывается от звездной составляющей. На фестиваль приедут Роберт Паттинсон, Джон Малкович, Сэм Рокуэлл, Джордж Клуни и другие известные актеры. Клуни и 93-летняя Эллен Берстин получат почетных «Золотых львов» за вклад в кино.

Венеция продолжает отходить от образа фестиваля, ориентированного прежде всего на голливудские премьеры и гонку за «Оскарами». В этом году политические конфликты и острые общественные темы становятся такой же важной частью программы, как и само кино.

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