Том Круз пообещал Голливуду 30 новых фильмов в год 8 2.09.2026, 17:17

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Том Круз

Фото: Getty Images

Актер уверен, что слияние Paramount и Warner Bros оживит киноиндустрию.

Том Круз поддержал план Paramount увеличить производство и выпуск фильмов до 30 картин в год в рамках сделки по слиянию с Warner Bros. Discovery. Актер заявил, что считает эту идею отличной и призвал весь Голливуд помочь ее реализовать, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

«Я думаю, это потрясающе», — заявил Круз, комментируя обещание главы Paramount Дэвида Эллисона значительно увеличить количество выпускаемых фильмов.

По словам актера, речь идет не только о бизнесе. Круз назвал Голливуд сообществом и сравнил сотрудников студий со своей семьей.

«Они собираются выпустить 30 фильмов. Я знаю, что мы получим эти 30 фильмов», — заявил он.

При этом Круз подчеркнул, что Paramount не сможет справиться с такой задачей в одиночку. По его мнению, для возрождения киноиндустрии потребуется участие актеров, режиссеров, сценаристов и других представителей отрасли.

«Мы все должны объединиться как сообщество и помочь создать эти 30 фильмов», — призвал Круз.

Поддержка одного из самых известных голливудских актеров прозвучала на фоне продолжающегося судебного разбирательства вокруг сделки стоимостью $111 млрд. Группа генеральных прокуроров нескольких американских штатов выступает против соглашения и оспаривает его условия в рамках антимонопольного дела.

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