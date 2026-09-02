Китайские торговые суда поймали на шпионаже

Китайские торговые суда поймали на шпионаже5
- 2.09.2026, 18:21
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Пекин использует торговый флот для разведки.
Китайские торговые суда могли десятилетиями использоваться для тайного сбора разведывательной информации у берегов Северной Америки, Европы и Азии. Речь идет прежде всего о судах китайской государственной компании COSCO, на которых, предположительно, устанавливалось специальное оборудование для перехвата сигналов, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).
По словам двух американских чиновников, COSCO на протяжении десятилетий сотрудничает с Пекином в сфере разведки. Оборудование, установленное на ее судах, позволяет перехватывать сигналы и собирать информацию о связи кораблей и самолетов.
«Особый интерес для китайской разведки представляют сведения о военных системах связи и разработках в области шифрования. При этом точные характеристики оборудования остаются неизвестными», — сообщили источники.
Использование торговых судов для разведки дает Пекину важное преимущество. Такие корабли постоянно перемещаются по международным маршрутам, заходят в крупные порты и проходят вблизи военных объектов, районов учений и важных коммуникационных узлов. Их присутствие при этом выглядит совершенно обычным.
«Подобная схема вполне соответствует уже известной практике Китая. Закон о национальной разведке КНР, принятый в 2017 году, обязывает организации и граждан страны содействовать разведывательной деятельности государства», — отмечали исследователи.
Еще в прошлом году исследователи Военно-морского колледжа США предупреждали, что Китай может использовать гражданские морские компании для сбора информации за рубежом. Специалисты, работающие на рыболовецких и транспортных судах, потенциально способны выполнять разведывательные задачи.
Китайский торговый флот считается крупнейшим в мире, что позволяет Пекину скрывать разведывательную деятельность среди тысяч обычных грузовых перевозок. При этом доказательства конкретного использования систем радиоэлектронной разведки на судах COSCO публично пока не представлены.
Но масштаб китайского флота и характер его связей с государственными структурами делают эту версию достаточно серьезной, чтобы западные страны продолжали рассматривать ее как потенциальную угрозу.