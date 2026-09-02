Китайские торговые суда поймали на шпионаже 5 2.09.2026, 18:21

4,062

Иллюстрационное фото

Пекин использует торговый флот для разведки.

Китайские торговые суда могли десятилетиями использоваться для тайного сбора разведывательной информации у берегов Северной Америки, Европы и Азии. Речь идет прежде всего о судах китайской государственной компании COSCO, на которых, предположительно, устанавливалось специальное оборудование для перехвата сигналов, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

По словам двух американских чиновников, COSCO на протяжении десятилетий сотрудничает с Пекином в сфере разведки. Оборудование, установленное на ее судах, позволяет перехватывать сигналы и собирать информацию о связи кораблей и самолетов.

«Особый интерес для китайской разведки представляют сведения о военных системах связи и разработках в области шифрования. При этом точные характеристики оборудования остаются неизвестными», — сообщили источники.

Использование торговых судов для разведки дает Пекину важное преимущество. Такие корабли постоянно перемещаются по международным маршрутам, заходят в крупные порты и проходят вблизи военных объектов, районов учений и важных коммуникационных узлов. Их присутствие при этом выглядит совершенно обычным.

«Подобная схема вполне соответствует уже известной практике Китая. Закон о национальной разведке КНР, принятый в 2017 году, обязывает организации и граждан страны содействовать разведывательной деятельности государства», — отмечали исследователи.

Еще в прошлом году исследователи Военно-морского колледжа США предупреждали, что Китай может использовать гражданские морские компании для сбора информации за рубежом. Специалисты, работающие на рыболовецких и транспортных судах, потенциально способны выполнять разведывательные задачи.

Китайский торговый флот считается крупнейшим в мире, что позволяет Пекину скрывать разведывательную деятельность среди тысяч обычных грузовых перевозок. При этом доказательства конкретного использования систем радиоэлектронной разведки на судах COSCO публично пока не представлены.

Но масштаб китайского флота и характер его связей с государственными структурами делают эту версию достаточно серьезной, чтобы западные страны продолжали рассматривать ее как потенциальную угрозу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com