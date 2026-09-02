Цены на золото упали до минимума с начала августа 4 2.09.2026, 18:37

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Фото: AP

Металл дешевеет на фоне эскалации боевых действий на Ближнем Востоке и опасений по поводу инфляции.

На торгах в среду, 2 сентября, декабрьские фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 1,53%, до $4329,2 за унцию. В предыдущий раз ниже отметки $4330 за унцию цены на золото были 7 августа.

К вечеру падение котировок замедлилось до 0,29%, а цена скорректировалась до $4384 за унцию.

Золото дешевеет четвертый день подряд на фоне эскалации боевых действий на Ближнем Востоке и опасений по поводу инфляции. Они уже привели к росту доходности облигаций и усилили ожидания повышения процентных ставок, пишет (Bloomberg https://www.bloomberg.com/europe).

Доходность облигаций по всему миру выросла, а акции оказались под давлением после того, как США во второй раз за три дня нанесли удары по объектам на территории Исламской Республики, что вызвало ответные действия со стороны Тегерана.

Из-за этих факторов вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки на заседании 15–16 сентября, по оценкам трейдеров, выросла до 70%, при этом рынок прогнозирует как минимум два повышения до марта следующего года. Повышение ставок, как правило, оказывает давление на золотые котировки, делая драгоценный металл менее привлекательным для инвесторов.

«Рост цен на нефть может привести к ужесточению денежно-кредитной политики и росту доходности, что ограничит потенциал роста цен на золото», — заявил генеральный директор и управляющий активами DHF Capital S.A. Бас Коойман.

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