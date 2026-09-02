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Украинские десантники уничтожили более 20 FPV-засад россиян на Купянском направлении

  • 2.09.2026, 18:41
  • 2,290
Украинские десантники уничтожили более 20 FPV-засад россиян на Купянском направлении

Видеофакт.

Десантники 77-й бригады ДШВ уничтожили более 20 вражеских FPV-засад за неделю на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи обнаружили и ликвидировали российские FPV-дроны, которые противник использовал в режиме «засады».

Также под удар попали расчеты БПЛА противника и точки запуска беспилотников.

Кроме того, бойцы отмечают, что уничтожение таких засад ограничивает возможности россиян контролировать маршруты передвижения, вести разведку и наносить внезапные удары.

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