HBO показал новый трейлер сериала «Гарри Поттер» 6 2.09.2026, 19:13

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Видео.

HBO выпустил новый трейлер своего сериала «Гарри Поттер и философский камень», премьера которого состоится 25 декабря.

В трейлере главные герои сериала знакомятся в Хогвартс-экспрессе, впервые приезжают на нем в школу, а распределительная шляпа выбирает для них факультеты, на которых они будут учиться.

Напомним, в конце марта 2026-го HBO выпустил первый трейлер будущего сериала.

В первом сезоне будет восемь серий. Шоураннер — сценарист и продюсер Франческа Гарднер, («Наследники», «Человек в высоком замке»), несколько эпизодов срежиссирует Марк Милод — ветеран «Игры престолов». А один из композиторов сериала — Ханс Циммер.

Роли Гарри, Гермионы и Рона исполняют юные актеры Доминик Маклофлин, Арабелла Стэнтон и Алистер Стаут — если судить по трейлеру, они отлично вписались в образы начинающих волшебников. Драко Малфоя сыграл Локс Пратт. Во взрослом актерском составе — Джон Литгоу (Дамблдор), Джанет Макти (профессор МакГонагалл), Ник Фрост (Хагрид), Паапа Эссиду (профессор Снейп). Кастинг последнего ранее вызвал волну споров из-за того, что роль вымышленного мага, чья бледность много раз подчеркивается в книгах, получил темнокожий актер. Эссиду признавался, что даже получал угрозы расправой.

Британский актер Питер Серафинович, который получил роль полтергейста Пивза, оказался связан с Беларусью. Дедушкой актера был уроженец местечка Мир Семен Серафимович. Этот человек получил мрачную известность во время Второй мировой войны. Когда в его родные места пришли нацисты, он возглавил полицейский отдел из 30 человек, организовавший в ноябре 1941 года погром. Тогда было убито около 1500 евреев.

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