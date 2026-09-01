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Россия Путина не станет исключением

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  • Гарри Каспаров
  • 1.09.2026, 10:53
  • 4,718
Россия Путина не станет исключением
Гарри Каспаров

Победа Украины — это не просто вопрос исхода одной войны.

Путинская Россия — это реинкарнация абсолютного зла, впитавшая в себя всё самое кровавое и бесчеловечное, что порождали диктатуры прошлого, — от сталинизма до фашизма. Это страна с безумным диктатором и совершенно свихнувшимся общественным сознанием. Подавляющая часть российского «общества» не видит никакой проблемы ни в бесконечной войне, ни в убийствах, которые их страна совершает каждый день, и никаких признаков того, что внутри России сегодня возможны перемены, не наблюдается. Применительно к путинской России не работает привычная параллель с нацистской Германией. Там, несмотря на чудовищный масштаб террора, было огромное количество людей, которые сознательно шли на сопротивление режиму, платя за это свободой и жизнью. Ничего сопоставимого по масштабу в путинской России сегодня нет.

На этом фоне особенно показательна возня части российской эмиграции. Она позволяет понять и калибр этих людей, и их неспособность занять элементарную общечеловеческую позицию. Как можно продолжать хоть как-то ассоциировать себя с тем, что происходит в фашистском рейхе? Как вообще можно на фоне непрекращающихся бомбардировок украинских городов и ежедневной гибели людей заикаться о каком-то «Умном голосовании», являющемся по своей сути формой солидаризации с российскими преступлениями?

Можно бесконечно долго обсуждать реформы, которые вы якобы проведёте, когда прилетите туда «первым рейсом». Проблема лишь в том, что вы никуда не прилетите — ни первым рейсом, ни вторым — и никаких реформ проводить не будете. Потому что прежде чем в России вообще появятся предпосылки для переустройств, должен рухнуть этот режим и должно измениться массовое сознание, которое сегодня насквозь пропитано войной.

Вся история нашей страны показывает: настоящие перемены в России становились возможными только после тяжёлых геополитических поражений, когда в сознании людей рушились представления о праве диктовать свою волю другим. Россия Путина не станет исключением. И только победа Украины, означающая поражение путинской России и крах её имперского проекта, может дать нам такой исторический шанс.

Именно поэтому победа Украины — это не просто вопрос исхода одной войны. Это победа свободных людей над злом и варварством, победа тех ценностей, которые для любого нормального человека являются безусловными и не могут быть предметом обсуждений. Поэтому вопрос «Вы за победу Украины или нет?» — это принципиальный водораздел. Это вопрос о том, на какой стороне человек находится и разделяет ли он те фундаментальные принципы, на которых стоит свободный мир. Любая попытка размыть эту границу, внести сюда элемент политиканства, найти какие-то оговорки и лазейки ставит человека по ту сторону моральной границы, отделяющей мир нормальных свободных людей от мира диктатуры, войны и насилия.

Гарри Каспаров, Telegram

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