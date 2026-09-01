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Петля вокруг Лукашенко затягивается все сильнее

  • Telegram-канал «Сито Сократа»
  • 1.09.2026, 11:34
  • 5,090
Петля вокруг Лукашенко затягивается все сильнее

Правитель оказался в глубокой изоляции.

Канун собственного дня рождения белорусский правитель рассчитывал провести в торжественной обстановке, однако вместо праздничных приготовлений Александр Лукашенко был вынужден срочно вылететь в Москву по вызову из Кремля.

Внезапный рабочий визит минского правителя в российскую столицу подчеркивает степень его абсолютной политической и финансовой зависимости от Владимира Путина, который предпочитает лично диктовать условия своему единственному официальному союзнику.

Разговоры в Ново-Огарево способны существенно повлиять на дальнейшую эскалацию конфликта вокруг Украины. Срочный приезд Лукашенко совпал по времени с завершением визита директора ЦРУ в Россию, результаты которого Путин решил лично донести до своего белорусского сателлита. Встрече лидеров двух авторитарных режимов предшествовало заявление офиса Владимира Зеленского, где прямо указывается на подготовку масштабного наступления российских войск в направлении Киева и Чернигова, что означает окончательное втягивание Беларуси в полномасштабные боевые действия де-факто.

Вашингтон через руководителя разведслужбы Рэтклиффа попытался обозначить крайние границы допустимой эскалации. Представитель американской администрации поднимал вопросы безопасности Беларуси и Армении, призывая Москву уважать их формально суверенный статус, однако кремлевское руководство вероятно традиционно проигнорировало сигналы из США. В Москве убеждены, что жесткая риторика Белого дома совершенно не совпадает с его практическими шагами.

Поскольку администрация Дональда Трампа стремительно теряет устойчивость из-за внутренних политических кризисов, российская верхушка считает крайне нерациональным делать ставку на американские обещания или опасаться гипотетических предупреждений Запада.

Финансово-экономическая петля вокруг Минска затягивается все сильнее, превращая разговоры о суверенитете в чистую иллюзию. Проведенная в Москве встреча Лукашенко с главой российского правительства Михаилом Мишустиным наглядно показала, что кремлевский режим намерен удерживать Беларусь в орбите своего влияния через экономические дотации и предоставление портовой инфраструктуры в Ленинградской области для экспорта калийных удобрений.

Геополитическое маневрирование белорусского правителя похоже зашло в тупик. Дипломатические источники отмечают, что текущая жесткая позиция Москвы по отношению к Еревану вызвана в том числе и желанием поддержать Лукашенко в его затяжном персональном конфликте с Николом Пашиняном из-за Карабаха. Кремль методично убеждает Минск сохранять статус-кво, настаивая на категорическом отказе от любых сепаратных предложений европейских стран хотя бы в ближайшей перспективе.

Разработанная в Минске стратегия многовекторности переживает сильнейшие испытания. Позиция Москвы по удержанию полного контроля над республикой находит молчаливую поддержку в Пекине, поэтому Лукашенко лишился достаточного пространства для политического маневра, оказавшись в глубокой изоляции перед лицом нарастающего международного давления.

Telegram-канал «Сито Сократа»

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