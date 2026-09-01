Шесть лет назад в Минске прошел многотысячный Марш студентов 4 1.09.2026, 13:12

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Бастовали МГЛУ, многие факультету БНТУ, БГУ и БГПУ.

Тысячи учащихся минских вузов вышли на центральные улицы столицы и потребовали прекратить насилие со стороны силовиков в адрес мирных демонстрантов и провести новые выборы. Один из участников акции, бывший студент БНТУ, рассказал Telegram-каналу «Баста!» о том, как она проходила:

«Нашей главной задачей тогда было показать пример солидарности и призвать к всеобщей забастовке. Первую неделю сентября студенты многих минских вузов не выходили на учебу. Бастовали МГЛУ, многие факультету БНТУ, БГУ и БГПУ. В университетах создавались стачкомы, которые начинали налаживать контакты между собой, обменивались опытом.

К сожалению, идею забастовки саботировал штаб Тихановской, к представителям которого мы тогда обращались. Нас уверяли, что победа уже одержана, достаточно просто выходить на воскресные акции. Большинство поверило – сказались и отсутствие собственного опыта, и общие настроения. Потом, в тюрьмах и колониях, мы не раз вспоминали об этой ошибке.

За свободу нужно бороться – решительно и бескомпромиссно, не обращая внимания на трусов и подлецов. Только так ее можно завоевать. Не на пару недель, как в сентябре 2020, а навсегда. Мы учимся на ошибках – и на своих, и на чужих. Мы стали сильнее и умнее. Мы доведем начатое до конца».

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