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Почему некоторые люди моментально очаровывают кошек

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  • 1.09.2026, 13:10
  • 4,398
Почему некоторые люди моментально очаровывают кошек

Ответ на этот вопрос кроется вовсе не в мистике, а в биологии и психологии.

BBC Science Focus собрало результаты последних исследований, проливающих свет на тайны кошачьей симпатии.

Что на самом деле думают кошки о людях?

Несмотря на устойчивую репутацию независимых отшельников, кошки на самом деле искренне ценят человеческое общество. В ходе эксперимента с участием пятидесяти животных (как домашних, так и из приютов) исследователи предложили им выбор: еда, игрушки или общение с человеком. Большинство питомцев предпочли именно контакт с людьми, доказав свою привязанность.

Суперсила обоняния: как запах выдает наши эмоции

Кошки обладают невероятно тонким нюхом, который позволяет им с легкостью разделять мир на «своих» и «чужих»:

Распознавание по запаху: Эксперименты с образцами ткани показали, что животные дольше обнюхивают вещи незнакомцев, отчетливо понимая, кто находится перед ними.

Аллергия на стресс: Особую роль играет человеческий пот. В ходе тестов кошкам давали унюхать образцы пота людей, испытывающих разные эмоции (счастье, спокойствие, страх и стресс).

Вердикт животных: Запах страха вызвал у кошек резкое отторжение — они прижимали уши, напрягались, дергали хвостом и старались уйти подальше. Напуганный человек вряд ли сможет привлечь внимание питомца.

Психология «кошачьих магнитов»: кто нравится пушистикам?

Поведение человека имеет решающее значение. В исследовании с участием 119 добровольцев ученые заметили интересную закономерность: люди с высоким уровнем тревожности склонны вести себя излишне навязчиво и хуже понимают кошачий язык тела.

Напротив, те, кого принято называть «кошачьими магнитами», демонстрируют меньшую тревожность и относятся к животным с глубоким уважением, не нарушая их личных границ.

Характер самой кошки тоже важен

Не стоит забывать, что все животные разные. Пилотные исследования показывают, что более дружелюбным нравом обладают коты с низким уровнем тестостерона, а также те, кто с раннего детства рос в тесном контакте с людьми.

Умение нравиться кошкам — это не какая-то врожденная магия, а приобретенный навык. Если вы научитесь контролировать свои эмоции, уважать личное пространство питомца и учитывать его сигналы, ваш авторитет в глазах пушистого друга мгновенно вырастет.

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