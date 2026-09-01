Организм России глубоко инфицирован и поражен 10 Александр Невзоров

1.09.2026, 13:58

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Александр Невзоров

Опытный лекарь вынесет вердикт и на основании пары-тройки вздутых гнойников.

Для того, чтобы диагностировать чуму не нужно предъявлять все образовавшиеся на теле бубоны.

Опытный лекарь вынесет вердикт и на основании пары-тройки вздутых гнойников.

Несомненно, организм России глубоко инфицирован и поражен.

Несомненно, это «чума», тот самый истинный фашизм, который превращает страну в инструмент спятившего фюрера.

Точное количество разносчиков чумы русского фашизма-путинизма не известно, но по формальным признакам их не менее 30-40 миллионов. Эта цифра гарантирует широкое распространение болезни, тем паче, что здоровые объявляются «врагами народа - иноагентами».

Народец наблюдателен. Он смекает, что быть тяжелобольным выгоднее и безопаснее. Свобода же от чумы (здоровье) - чревато многообразными неприятностями, вплоть до забоя сапогами Росгвардии, ФСБ или СК, которые обслуживают болезнь и следят за ее беспрепятственным распространением.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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