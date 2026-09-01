Организм России глубоко инфицирован и поражен10
- Александр Невзоров
- 1.09.2026, 13:58
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Опытный лекарь вынесет вердикт и на основании пары-тройки вздутых гнойников.
Для того, чтобы диагностировать чуму не нужно предъявлять все образовавшиеся на теле бубоны.
Опытный лекарь вынесет вердикт и на основании пары-тройки вздутых гнойников.
Несомненно, организм России глубоко инфицирован и поражен.
Несомненно, это «чума», тот самый истинный фашизм, который превращает страну в инструмент спятившего фюрера.
Точное количество разносчиков чумы русского фашизма-путинизма не известно, но по формальным признакам их не менее 30-40 миллионов. Эта цифра гарантирует широкое распространение болезни, тем паче, что здоровые объявляются «врагами народа - иноагентами».
Народец наблюдателен. Он смекает, что быть тяжелобольным выгоднее и безопаснее. Свобода же от чумы (здоровье) - чревато многообразными неприятностями, вплоть до забоя сапогами Росгвардии, ФСБ или СК, которые обслуживают болезнь и следят за ее беспрепятственным распространением.
Александр Невзоров, «Телеграм»