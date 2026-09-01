Паранойя Путина усиливается 3 1.09.2026, 14:30

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Фото: EPA

Аппарат Федеральной службы охраны увеличен в четвертый раз за время войны.

Российский диктатор Владимир Путин в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения подписал указ о расширении центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) – закрытой силовой структуры, отвечающей за безопасность первых лиц государства, пишет The Moscow Times.

Согласно документу, предельная численность сотрудников центрального аппарата ФСО увеличивается с 785 до 812 человек. Предыдущее увеличение охраны было утверждено 1 января 2025 года (до 785 человек). Ранее штат расширяли 1 января 2024 года (до 775) и в конце 2022 года (с 725 до 760).

Отмечается, что до войны центральный аппарат ФСО не расширялся почти 13 лет. В его структуру входит подразделение личной охраны Путина, которое сопровождает его в поездках, охраняет резиденции и объекты. Также ФСО занимается спецсвязью и мониторингом общественного мнения. После начала войны роль службы значительно возросла, и она превратилась в самостоятельный центр влияния благодаря постоянному доступу к Путину и информации о высших чиновниках.

Издание подчеркивает, что в последние месяцы служба резко усилила меры безопасности вокруг Путина. В Кремле усилились опасения, что диктатор может стать объектом покушения, в частности с использованием беспилотников, или во время попытки государственного переворота.

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