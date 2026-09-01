Голливуд расскажет историю Maserati 3 1.09.2026, 15:31

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Фото: Maserati

Главные роли исполняют Аль Пачино и Энтони Хопкинс.

История легендарной итальянской марки Maserati впервые получит масштабную голливудскую экранизацию. Фильм «Братья Мазерати» расскажет о шести братьях, которые в 1926 году начали создавать автомобили в небольшой мастерской в Болонье и в итоге бросили вызов крупнейшим автопроизводителям Европы, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Главные роли исполнили Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Энди Гарсия и Джессика Альба. Картина расскажет о первых трудностях семьи Maserati и ее стремительном выходе в мир автоспорта. Одним из центральных эпизодов станет легендарная гонка «Инди-500».

«Шесть братьев, мастерская в Болонье и мечта, которая в 1926 году казалась недостижимой», — так авторы описывают историю, ставшую основой фильма.

Съемки проходили в Модене и римской киностудии Чинечитта. В Италии премьера запланирована на 15 октября 2026 года, однако окончательная дата выхода пока официально не подтверждена.

Особое место в сюжете занимает победа Maserati в «Инди-500» в 1939 и 1940 годах. За рулем 8CTF Boyle Special итальянская команда дважды выиграла знаменитую гонку.

Издание отмечает, что именно этот успех превращает историю небольшой семейной мастерской в настоящую кинематографическую драму. «Maserati остается единственным итальянским автопроизводителем, выигравшим "Инди-500" под собственным именем», — подчеркивают авторы.

Премьера трейлера уже состоялась, а фильм находится на финальной стадии производства. Создатели рассчитывают на международный прокат, включая США.

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