закрыть
2 сентября 2026, среда, 1:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Голливуд расскажет историю Maserati

3
  • 1.09.2026, 15:31
  • 1,476
Голливуд расскажет историю Maserati
Фото: Maserati

Главные роли исполняют Аль Пачино и Энтони Хопкинс.

История легендарной итальянской марки Maserati впервые получит масштабную голливудскую экранизацию. Фильм «Братья Мазерати» расскажет о шести братьях, которые в 1926 году начали создавать автомобили в небольшой мастерской в Болонье и в итоге бросили вызов крупнейшим автопроизводителям Европы, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Главные роли исполнили Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Энди Гарсия и Джессика Альба. Картина расскажет о первых трудностях семьи Maserati и ее стремительном выходе в мир автоспорта. Одним из центральных эпизодов станет легендарная гонка «Инди-500».

«Шесть братьев, мастерская в Болонье и мечта, которая в 1926 году казалась недостижимой», — так авторы описывают историю, ставшую основой фильма.

Съемки проходили в Модене и римской киностудии Чинечитта. В Италии премьера запланирована на 15 октября 2026 года, однако окончательная дата выхода пока официально не подтверждена.

Особое место в сюжете занимает победа Maserati в «Инди-500» в 1939 и 1940 годах. За рулем 8CTF Boyle Special итальянская команда дважды выиграла знаменитую гонку.

Издание отмечает, что именно этот успех превращает историю небольшой семейной мастерской в настоящую кинематографическую драму. «Maserati остается единственным итальянским автопроизводителем, выигравшим "Инди-500" под собственным именем», — подчеркивают авторы.

Премьера трейлера уже состоялась, а фильм находится на финальной стадии производства. Создатели рассчитывают на международный прокат, включая США.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко