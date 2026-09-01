Четыре простых способа начать средиземноморскую диету

Четыре простых способа начать средиземноморскую диету5
- 1.09.2026, 16:26
- 3,164
Это проще и дешевле, чем кажется.
Средиземноморскую диету часто считают дорогой и сложной, однако эксперты по питанию уверяют, что перейти на нее можно постепенно и без радикальной перестройки привычного рациона, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Исследования связывают такой стиль питания со снижением риска диабета второго типа, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Также он может положительно влиять на когнитивное здоровье.
Основу рациона составляют овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, рыба и оливковое масло. Красное мясо, насыщенные жиры и алкоголь рекомендуется употреблять в небольших количествах.
Первый простой шаг — не бояться замороженных и консервированных овощей и фруктов. По словам профессора Бостонского университета Джоан Салдж Блейк, они могут быть столь же питательными, как свежие продукты, но стоят дешевле и дольше хранятся.
«Не обязательно готовить все с нуля и покупать только свежее», — отмечает эксперт.
То же касается рыбы. Замороженный или консервированный тунец и лосось могут стать доступным источником белка и полезных жиров.
Диетологи также советуют разнообразить источники белка, добавляя в рацион яйца, фасоль, чечевицу, орехи и семена. Например, часть мяса в привычном блюде можно заменить бобовыми.
Главное правило — не пытаться изменить все за один день. «Небольшие постепенные изменения» работают лучше резкого отказа от привычной еды, считают специалисты.
Важная часть средиземноморского образа жизни — движение. Даже регулярные небольшие физические нагрузки вместе с изменением рациона могут стать первым шагом к более здоровым привычкам.