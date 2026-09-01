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Блогер нашел белорусскую сгущенку в американском магазине

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  • 1.09.2026, 16:42
  • 6,278
Блогер нашел белорусскую сгущенку в американском магазине
Фото: onliner.by

А комментаторы рассказали, чем она отличается от любой другой.

Блогер Zarsus обнаружил на прилавке американского магазина банку рогачевской сгущенки и рассказал TikTok.

«Сколько стоит банка сгущенки в США? Смотрим: 3 доллара 49 центов. Дорого это или дешево?» – спросил он у своих подписчиков.

Пользователи в комментариях отметили качество белорусской сгущенки и, как обычно, поспорили о том, какая лучше – глубокска или рогачевская. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Есть в мире два производителя сгущенки — это Рогачев и Глубокое, оба в Беларуси. Остальное все — подделки.

— Глубокская лучше.

— Это белорусская сгущенка — самая лучшая в мире.

— Лучше и вкуснее нашей беларуской сгущенки нет во всем мире. Делают и в России и в Украине, но это далеко не то.

— Беларусь — производитель. Купи, попробуй хоть сгущенки нормальной.

@zarsus

♬ original sound - ZARSUS

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