Блогер нашел белорусскую сгущенку в американском магазине 16 1.09.2026, 16:42

6,278

Фото: onliner.by

А комментаторы рассказали, чем она отличается от любой другой.

Блогер Zarsus обнаружил на прилавке американского магазина банку рогачевской сгущенки и рассказал TikTok.

«Сколько стоит банка сгущенки в США? Смотрим: 3 доллара 49 центов. Дорого это или дешево?» – спросил он у своих подписчиков.

Пользователи в комментариях отметили качество белорусской сгущенки и, как обычно, поспорили о том, какая лучше – глубокска или рогачевская. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Есть в мире два производителя сгущенки — это Рогачев и Глубокое, оба в Беларуси. Остальное все — подделки.

— Глубокская лучше.

— Это белорусская сгущенка — самая лучшая в мире.

— Лучше и вкуснее нашей беларуской сгущенки нет во всем мире. Делают и в России и в Украине, но это далеко не то.

— Беларусь — производитель. Купи, попробуй хоть сгущенки нормальной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com