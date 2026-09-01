Блогер нашел белорусскую сгущенку в американском магазине

Блогер нашел белорусскую сгущенку в американском магазине16
- 1.09.2026, 16:42
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А комментаторы рассказали, чем она отличается от любой другой.
Блогер Zarsus обнаружил на прилавке американского магазина банку рогачевской сгущенки и рассказал TikTok.
«Сколько стоит банка сгущенки в США? Смотрим: 3 доллара 49 центов. Дорого это или дешево?» – спросил он у своих подписчиков.
Пользователи в комментариях отметили качество белорусской сгущенки и, как обычно, поспорили о том, какая лучше – глубокска или рогачевская. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Есть в мире два производителя сгущенки — это Рогачев и Глубокое, оба в Беларуси. Остальное все — подделки.
— Глубокская лучше.
— Это белорусская сгущенка — самая лучшая в мире.
— Лучше и вкуснее нашей беларуской сгущенки нет во всем мире. Делают и в России и в Украине, но это далеко не то.
— Беларусь — производитель. Купи, попробуй хоть сгущенки нормальной.
@zarsus ♬ original sound - ZARSUS