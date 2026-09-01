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Politico: Германия и Россия находятся в состоянии войны

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  • 1.09.2026, 17:24
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Politico: Германия и Россия находятся в состоянии войны

И она перестала быть «гибридной».

Германия и Россия фактически находятся в состоянии войны, заявил немецкий предприниматель Штефан Туман, руководящий оборонной компанией Donaustahl. Он назвал российские операции по саботажу на территории ФРГ действиями, которые координируют российские вооруженные силы, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Туман отверг распространенное определение «гибридная война», заявив, что происходящее следует рассматривать гораздо жестче. «Германия и Россия находятся в состоянии войны», — сказал предприниматель.

Заявление прозвучало на фоне подготовки Берлина к ужесточению позиции в отношении Москвы. Канцлер Германии Фридрих Мерц, как сообщают источники издания, готовится возложить на Россию ответственность за предполагаемую попытку атаки дронами в Лейпциге и объявить против Москвы «масштабные» санкции.

Туман сообщил, что его компания поставляет Украине ударные беспилотники. После того как немецкие власти в 2025 году обнаружили предполагаемый план российского покушения на предпринимателя, он живет под круглосуточной охраной.

По версии следствия, российские спецслужбы могли планировать его отравление. Незадолго до Рождества Тумана предупредили об угрозе, а позднее был задержан предполагаемый пособник.

Предприниматель рассказал, что пытался выявить возможных агентов с помощью так называемых «медовых ловушек». Разведчики должны были сначала установить его местонахождение, после чего мог последовать удар.

«Я больше не вижу свою семью», — рассказал Туман. Он также подготовил завещание, поскольку опасается за свою жизнь.

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