Заместителя командира Русского добровольческого корпуса похитили у собственного дома

Заместителя командира Русского добровольческого корпуса похитили у собственного дома3
- 1.09.2026, 18:19
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В штабе РДК бьют тревогу.
Заместитель командира РДК Степан Каплунов несколько дней назад пропал у собственного дома. В штабе заявляют, что до сих пор не знают, где он находится.
Об этом сообщает Русский добровольческий корпус.
По словам начальника штаба РДК Александра Фортуны, после исчезновения Каплунова, представители РДК обратились в Главное управление разведки, Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.
«До сих пор мы не получили ни одной четкой информации ни о местонахождении Степана, ни о предъявленных ему обвинениях», - заявил Фортуна.
Он добавил, что командование РДК продолжает следить за ситуацией. Об обстоятельствах дела также сообщили омбудсменам, а адвокаты направили соответствующие запросы.
Отдельно Фортуна обратил внимание на то, что Каплунов был награжден примерно месяц назад, а теперь, по его словам, он оказался под стражей.
«Если Украина – правовое государство, а не территория, которая скатывается в беспредел и тотальный беспредел силовиков, как, например, Российская Федерация, такое просто недопустимо», - подчеркнул начальник штаба РДК.