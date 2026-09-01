Белорусам потребуется платное разрешение на въезд в Казахстан

Белорусам потребуется платное разрешение на въезд в Казахстан9
- 1.09.2026, 18:40
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Уже с ноября.
Безвизовый режим между Беларусью и Казахстаном скоро уйдет в прошлое. С ноября 2026 года белорусам для въезда в Казахстан потребуется платное электронное разрешение ETA.
Как заметил OfficeLife, новая система уже тестируется, а с середины декабря она станет обязательной для всех видов транспорта – самолетов, поездов, машин и даже паромов на Каспии.
Система электронных разрешений запущена в тестовом режиме с 25 августа. С 1 ноября ETA станет обязательной для авиапассажиров – авиакомпании не пустят на борт без документа.
С 15 ноября разрешение понадобится при въезде через внешние сухопутные границы ЕАЭС, с 30 ноября – на внутренних границах со странами союза. А с 15 декабря электронное разрешение потребуется уже для всех независимо от транспорта: поезда, паромы, автомобили – без ETA не пустят.
До 1 ноября можно въезжать и без разрешения – но иностранцев будут предупреждать, что в следующий раз без него не обойтись.
Цена зависит от того, когда подать заявку. Если оформить ETA минимум за 72 часа до границы – выйдет около 3900 тенге (примерно 26). Если тянуть до последнего или платить уже на границе – сумма вырастет до 7600 тенге (около 51).
Разрешение действует 180 дней, в течение которых можно находиться в Казахстане до 90 дней.