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Белорусам потребуется платное разрешение на въезд в Казахстан

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  • 1.09.2026, 18:40
  • 5,518
Белорусам потребуется платное разрешение на въезд в Казахстан

Уже с ноября.

Безвизовый режим между Беларусью и Казахстаном скоро уйдет в прошлое. С ноября 2026 года белорусам для въезда в Казахстан потребуется платное электронное разрешение ETA.

Как заметил OfficeLife, новая система уже тестируется, а с середины декабря она станет обязательной для всех видов транспорта – самолетов, поездов, машин и даже паромов на Каспии.

Система электронных разрешений запущена в тестовом режиме с 25 августа. С 1 ноября ETA станет обязательной для авиапассажиров – авиакомпании не пустят на борт без документа.

С 15 ноября разрешение понадобится при въезде через внешние сухопутные границы ЕАЭС, с 30 ноября – на внутренних границах со странами союза. А с 15 декабря электронное разрешение потребуется уже для всех независимо от транспорта: поезда, паромы, автомобили – без ETA не пустят.

До 1 ноября можно въезжать и без разрешения – но иностранцев будут предупреждать, что в следующий раз без него не обойтись.

Цена зависит от того, когда подать заявку. Если оформить ETA минимум за 72 часа до границы – выйдет около 3900 тенге (примерно 26). Если тянуть до последнего или платить уже на границе – сумма вырастет до 7600 тенге (около 51).

Разрешение действует 180 дней, в течение которых можно находиться в Казахстане до 90 дней.

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