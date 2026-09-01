Под Петербургом пылает завод «Новатэк»3
- 1.09.2026, 19:29
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ГУР раскрыло детали успешного удара.
Силы обороны Украины и спецназовцы разведки успешно поразили 1 сентября российский нефтеперерабатывающий комплекс «Новатэк-Усть-Луга» в Ленинградской области.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Главного управления разведки МО Украины.
«1 сентября 2026 операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины в рамках совместной с Силами обороны Украины deepstrike-операции приготовили комплекс «Новатэк-Усть-Луга» в Ленинградской области на России», - говорится в заявлении.
В результате удара поражены ключевые элементы установки для переработки нефти, а также важное технологическое оборудование.
После попадания на заводе вспыхнул масштабный пожар. В разведке подчеркнули, что этот объект напрямую питает войну РФ против Украины.
Усть-Луга – один из крупнейших торговых портов России на Балтийском море, расположенный в Финском заливе. Через него транспортируют значительные объемы стратегического сырья, включая нефть, нефтепродукты, уголь и минеральные удобрения.
В портовой зоне размещены крупные промышленные и перегрузочные комплексы, в том числе объекты компаний «Новатек» и «Еврохим». Ввиду важной роли порта для российской экономики и оборонно-промышленного комплекса, он уже неоднократно становился целью атак беспилотников.
Напомним, сегодня в порту Усть-Луга в Ленинградской области после удара дронов зафиксировали пожар и повреждения. Губернатор региона тогда не уточнил, какой именно объект в районе порта пострадал.