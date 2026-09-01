«Одиссея» Гомера впервые выйдет по-белорусски
- 1.09.2026, 19:32
Эпическое произведение перевел Лявон Борщевский.
Великое возвращение Одиссея теперь звучит по-белорусски. Вскоре выйдет полный перевод гомеровской «Одиссеи» в переводе на белорусский язык Лявона Барщевского, сообщило издательство Połackija Łabirynty.
«Одиссея» — второе известное (написанное после «Илиады») эпическое произведение Древней Греции и один из величайших памятников мировой литературы. Авторство обеих поэм традиция приписывает полулегендарному певцу Гомеру, который, вероятно, жил в VIII веке до н. э.
Это история возвращения героя домой после Троянской войны, полная опасных приключений, встреч с богами и чудовищами, испытаний верности, разума и человеческого достоинства. На протяжении почти трех тысячелетий «Одиссея» остается одним из главных произведений европейской цивилизации.
Первый полный перевод поэмы на белорусский язык, от начала и до конца выполненный гекзаметром, осуществил Лявон Барщевский. Издание также содержит комментарии, которые помогут современному читателю лучше понять произведение и его культурно-исторический контекст.
«Адысея» по-белорусски — это возможность открыть одно из величайших произведений человечества на родном языке.
Можно сделать предварительный заказ на издание, до 20 сентября для него будет специальная цена — 89 злотых (около 23,8 доллара).