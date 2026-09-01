На Минск обрушились мощные шквалы и ливень1
- 1.09.2026, 20:29
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Машины «увязли» в 9-балльных пробках.
Вечером 1 сентября на Минск обрушились мощные шквалы и ливень. Машины на дорогах «увязли» в 9-балльных пробках. Рядом с Минском заметили, вероятно, смерч.
На небе тем временем блистали молнии и рокотал гром, особенно сильно стихии бушевали во Фрунзенском районе. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по состоянию на 18:40 на дорогах столицы фиксировали 9-балльные пробки (максимум – 10 баллов).
Вот так выглядел ливень рядом со станцией метро «Петровщина». Видео опубликовал Telegram-канал «Минск. Главное!».
В окрестностях Минска, кроме шквала и ливня, заметили также град и не только. Так, юго-восточнее столицы образовалась ярко выраженная конденсационная воронка. Если было касание с землей, то это уже смерч, объяснили в Telegram-канале «Метеовайб».
А вот так выглядели ливень и шквалы под Минском: стихия гнула деревья. Видео опубликовано «Метеовайбом».