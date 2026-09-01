Зеленский: Украина начинает закрывать небо над Россией

Зеленский: Украина начинает закрывать небо над Россией9
- 1.09.2026, 21:20
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Президент Украины предупредил авиакомпании.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится опасным для авиакомпаний, страховщиков и других участников международных авиаперевозок.
Об этом он сказал во время вечернего обращения во вторник, 1 сентября.
По его словам, Украина не представляет угрозы для гражданской авиации и не намерена атаковать гражданские самолеты. В то же время он подчеркнул, что из-за активности беспилотников в небе над Россией ситуация с авиаперевозками меняется.
«Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным», — заявил Зеленский.
Президент отметил, что российские власти не сообщают о реальном уровне угроз, однако, по его словам, фактически воздушное пространство РФ будет постепенно закрываться из-за войны, которую начала Россия.
«Война, развязанная Россией, закрывает ее небо», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украина не хочет допускать потерь среди мирного населения, поэтому предупреждает другие страны об опасностях, связанных с полетами над территорией России.
«Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц», — заявил президент.
Отдельно он обратился к авиакомпаниям, которые продолжают выполнять рейсы в российские аэропорты, в частности в Москву, Санкт-Петербург и по другим ключевым направлениям.
«Гражданской авиации не место среди дронов», — подчеркнул президент Украины.