Зеленский: Украина начинает закрывать небо над Россией 9 1.09.2026, 21:20

8,926

Владимир Зеленский

Президент Украины предупредил авиакомпании.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится опасным для авиакомпаний, страховщиков и других участников международных авиаперевозок.

Об этом он сказал во время вечернего обращения во вторник, 1 сентября.

По его словам, Украина не представляет угрозы для гражданской авиации и не намерена атаковать гражданские самолеты. В то же время он подчеркнул, что из-за активности беспилотников в небе над Россией ситуация с авиаперевозками меняется.

«Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что российские власти не сообщают о реальном уровне угроз, однако, по его словам, фактически воздушное пространство РФ будет постепенно закрываться из-за войны, которую начала Россия.

«Война, развязанная Россией, закрывает ее небо», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина не хочет допускать потерь среди мирного населения, поэтому предупреждает другие страны об опасностях, связанных с полетами над территорией России.

«Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц», — заявил президент.

Отдельно он обратился к авиакомпаниям, которые продолжают выполнять рейсы в российские аэропорты, в частности в Москву, Санкт-Петербург и по другим ключевым направлениям.

«Гражданской авиации не место среди дронов», — подчеркнул президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com