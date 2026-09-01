закрыть
2 сентября 2026, среда, 1:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Украина начинает закрывать небо над Россией

9
  • 1.09.2026, 21:20
  • 8,926
Зеленский: Украина начинает закрывать небо над Россией
Владимир Зеленский

Президент Украины предупредил авиакомпании.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится опасным для авиакомпаний, страховщиков и других участников международных авиаперевозок.

Об этом он сказал во время вечернего обращения во вторник, 1 сентября.

По его словам, Украина не представляет угрозы для гражданской авиации и не намерена атаковать гражданские самолеты. В то же время он подчеркнул, что из-за активности беспилотников в небе над Россией ситуация с авиаперевозками меняется.

«Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что российские власти не сообщают о реальном уровне угроз, однако, по его словам, фактически воздушное пространство РФ будет постепенно закрываться из-за войны, которую начала Россия.

«Война, развязанная Россией, закрывает ее небо», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина не хочет допускать потерь среди мирного населения, поэтому предупреждает другие страны об опасностях, связанных с полетами над территорией России.

«Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц», — заявил президент.

Отдельно он обратился к авиакомпаниям, которые продолжают выполнять рейсы в российские аэропорты, в частности в Москву, Санкт-Петербург и по другим ключевым направлениям.

«Гражданской авиации не место среди дронов», — подчеркнул президент Украины.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко