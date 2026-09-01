В Минске врачи борются за жизни двух девушек, пострадавших в ДТП со скорой 4 1.09.2026, 21:39

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В больницах прошли экстренные консилиумы.

В Минске врачи борются за жизни двух девушек, которые попали под колеса скорой. В больницах прошли экстренные консилиумы, сообщили 1 сентября в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Консилиум в столичной больнице скорой медицинской помощи возглавил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Вместе с ним в обсуждении тактики лечения приняли участие заместитель главного врача по медицинской части Евгений Манкевич, а также ведущие анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги и травматологи больницы.

Из-за особой тяжести состояния пострадавшей к консилиуму экстренно подключились ведущие детские специалисты страны.

«Сейчас состояние девушки оценивается как тяжелое и стабильное, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У пациентки диагностированы тяжелые сочетанные травмы. Врачи проводят весь комплекс необходимых диагностических исследований и медикаментозного лечения», — отметили в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Еще один консилиум прошел в 6-й клинической больнице Минска, куда была госпитализирована вторая участница ДТП. Состояние этой пациентки на данный момент оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, 1 сентября на улице Притыцкого возле торгового центра «Скала» две девушки попали под колеса автомобиля скорой медицинской помощи, который вез пациентку в тяжелом состоянии в одну из больниц города. Спецтранспорт ехал с включенными проблесковыми маячками.

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