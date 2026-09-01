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Непогода в Минске и Брестской области повалила деревья

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  • 1.09.2026, 22:06
  • 1,852
Непогода в Минске и Брестской области повалила деревья

Они повредили автомобили.

Сильный ветер, который бушевал 1 сентября, повалил деревья на два автомобиля в Минске и Барановичах сообщили в МЧС.

В Минске спасатели дважды выезжали, чтобы распилить и убрать упавшие деревья. В результате разгула стихии поврежден один автомобиль.

Также непогода «снесла» деревья в Барановичах, Ганцевичском районе и Бресте. В Барановичах поврежден легковой автомобиль.

По оперативной информации, пострадавших нет.

Напомним, Минск 1 сентября накрыла гроза, в одном из районов заметили «нечто похожее на торнадо».

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