ВСУ с помощью РСЗО HIMARS поразили группу российских штурмовиков
- 1.09.2026, 21:32
- 2,150
Удар был нанесен на Константиновском направлении.
Артиллеристы 147-й отдельной артиллерийской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ нанесли удар из РСЗО HIMARS по группе российских штурмовиков на Константиновском направлении.
Вследствие прицельного удара четверо оккупантов были ликвидированы, еще четверо получили ранения.
Момент поражения российских штурмовиков зафиксировали военнослужащие 147-й отдельной артиллерийской бригады.