ВСУ с помощью РСЗО HIMARS поразили группу российских штурмовиков 1.09.2026, 21:32

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Удар был нанесен на Константиновском направлении.

Артиллеристы 147-й отдельной артиллерийской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ нанесли удар из РСЗО HIMARS по группе российских штурмовиков на Константиновском направлении.

Вследствие прицельного удара четверо оккупантов были ликвидированы, еще четверо получили ранения.

Момент поражения российских штурмовиков зафиксировали военнослужащие 147-й отдельной артиллерийской бригады.

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