Павел Казарин: То, как воюет российская армия, должно войти в учебники 3 Павел Казарин

1.09.2026, 21:02

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Павел Казарин

Российские солдаты гибнут не ради продвижения вперед, а чтобы командир мог присвоить их деньги.

Вообще, то, как воюет российская армия, должно войти в учебники.

История знает много примеров, как генералы шли на огромные потери, чтобы взять населенный пункт к дате. Или стирали полки ради второстепенного участка фронта. Но мы впервые видим, как российские командиры стирают своих солдат ради денег.

Российский контрактник для своего командира – это источник бабла. Достаточно отобрать у него карту с выплатами, выбить пин-код и дальше отправить ее владельца на штурм. Чем больше потерь – тем больше будет новых солдат. Чем больше будет новых солдат – тем больше зарплатных карт они с собой принесут.

Российские солдаты гибнут не ради продвижения своей армии вперед. Они гибнут ради того, чтобы их командир мог присвоить их деньги. Фантастическая модель.

Впереди осень. Говорят, что россияне объявят еще одну волну мобилизации – посмотрим, как она пройдет.

Павел Казарин, Facebook

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