Американские военные нанесли удары по Ирану 2 1.09.2026, 22:12

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Вооруженные силы США ударили по целям КСИР в районе Ормузского пролива.

Вооруженные силы США приступили к нанесению авиаударов по иранским целям в районе Ормузского пролива, сообщает Axios.

По данным издания, удары были нанесены по целям вдоль южного побережья Ирана: в городах Бандар-Аббас, Джаск, Чабахар, Конарак, Минаб, Сирик и на острове Кешм.

Центральное командование США в соцсети X сообщило, что удары начали наносить в 12:00 по восточному времени (19:00 по Минску) по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране.

«Эти удары последовали за недавними попытками нападений КСИР на торговые суда в Ормузском проливе и на американских военнослужащих, дислоцированных в регионе», — отметили в ведомстве.

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