Страны ЕС поддержали ускорение выплаты кредита Украине 1.09.2026, 22:28

Речь идет о 90 млрд евро.

Многие страны Евросоюза поддержали просьбу Украины раньше предоставить ей часть средств из двухлетнего кредита ЕС в размере 90 млрд евро, которые были запланированы на 2027 год. Об этом заявила глава Минобороны председательствующей в Совете ЕС Ирландии Хелен Макэнти по итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза в ирландском Уиклоу в понедельник, 1 сентября, отвечая на вопрос корреспондентки DW.

«Я действительно считаю, что значительное число стран-членов поддержало этот запрос», - сказала Макэнти. При этом она подчеркнула, что на неофициальных встречах формальных решений министры не принимают.

По словам Макэнти, Украина продемонстрировала министрам, что сейчас существует дефицит и срочная потребность в дополнительном финансировании. Она связала необходимость ускорения выплат, в частности, с подготовкой Украины к зиме и усилившимися российскими ударами по критической инфраструктуре и гражданским объектам.

Украинский министр обороны Евгений Хмара, участвовавший в заседании по видеосвязи, сообщил коллегам, что уже 75 процентов критической инфраструктуры Украины подверглось атакам. По мнению Макэнти, Россия таким образом стремится воздействовать на гражданское население в преддверии холодов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву дополнительно необходимы 27 млрд евро для финансирования обороны, и предложил использовать уже в 2026 году часть средств кредита ЕС, предусмотренных на 2027 год. 25 августа Еврокомиссия сообщила, что официального запроса на ускоренное выделение этих средств пока не получила, однако не исключила такой возможности.

Кредит ЕС Украине рассчитан на 2026 и 2027 годы и распределен между ними примерно поровну. На 2026 год предусмотрено около 45 млрд евро, из которых около 28 млрд предназначены для оборонных нужд Украины, а около 17 млрд - для поддержки украинского госбюджета. Примерно такая же структура финансирования предусмотрена на 2027 год.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала 1 сентября, что из предназначенных для оборонных нужд средств Украине к настоящему моменту перечислено 8,47 млрд евро. Ранее Еврокомиссия сообщала, что уже одобрила перечни оборонной продукции на 22 млрд евро из предусмотренных на 2026 год 28 млрд.

Глава европейской дипломатии также уточнила, что ускорение выплат обсуждалось на фоне того, что предусмотренный кредитом объем финансирования не покрывает всех потребностей Украины. По ее словам, поэтому наряду со средствами из кредита сохраняется необходимость в дополнительной двусторонней поддержке со стороны стран ЕС и других партнеров Украины.

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