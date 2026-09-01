Представитель Путина: Российская экономика рискует «выйти из-под контроля» 2 1.09.2026, 21:50

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Борис Титов

Борис Титов публично предупредил диктатора РФ.

Борис Титов, представитель российского диктатора Владимира Путина по вопросам международного развития, заявил, что экономика РФ рискует «выйти из-под контроля», если управление ею будет полностью сосредоточено на потребностях военно-промышленного комплекса.

Об этом он заявил во вторник, 1 сентября, сообщает агентство Reuters.

Как отмечают журналисты, эти комментарии стали редким проявлением обеспокоенности в кремлевских кругах по поводу растущего давления на замедляющуюся экономику.

Титов, назначенный в 2024 году специальным представителем Путина в международных организациях по вопросам достижения целей устойчивого развития, — состоятельный бизнесмен, которому ранее принадлежал ведущий российский производитель игристых вин. Он возглавлял влиятельное бизнес-лобби и баллотировался на пост президента в 2018 году.

«Военная и гражданская экономики повсюду всегда существовали в симбиозе. Многие технические изобретения, полезные для всех, появились в военно-промышленном комплексе. Ключ к успеху — в сохранении баланса», — сказал Титов.

Россия повысила налоги, начала перераспределение собственности, приветствовала взносы бизнеса на финансирование войны, а недавно еще и пригрозила владельцам бизнеса, не предпринявшим достаточных усилий для защиты своих объектов от украинских дронов.

Reuters пишет, что сторонники войны и некоторые правительственные чиновники часто ссылаются на реорганизацию советской экономики при диктаторе Иосифе Сталине во время Второй мировой войны как на образец, приводя лозунг того времени: «Всё для фронта, всё для победы».

Этот подход встречает осторожное, но растущее сопротивление со стороны различных секторов, отмечают журналисты.

«Это вообще не экономика, это своего рода „режим берсерка“, который может существовать лишь в течение очень ограниченного времени и необходимость которого следует очень тщательно взвесить», — сказал Титов.

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