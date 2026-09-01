«Барселона» купила у «Арсенала» нападающего сборной Бразилии
- 1.09.2026, 21:18
- 1,408
Футболист подписал трехлетний контракт с каталонским клубом.
Бразильский нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус перешел в «Барселону». Об этом сообщается на сайте испанского клуба.
29-летний футболист подписал трехлетний контракт с новой командой.
По данным Transfermarkt, «Барселона» заплатила за бразильца €10 млн.
Форвард сборной Бразилии выступал за «Арсенал» с 2022 года. За лондонский клуб он провел 123 матча, забил 32 гола и сделал 22 результативные передачи. В прошлом сезоне бразилец помог «Арсеналу» выиграть чемпионат Англии.
В сборной Бразилии Жезус провел 64 матча и забил 19 голов. Он является победителем (2019) и серебряным призером (2021) Кубка Америки, олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро.