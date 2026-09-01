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Путин публично выразил поддержку Ирану

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  • 1.09.2026, 20:39
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Путин публично выразил поддержку Ирану

Диктатор РФ также заявил о готовности оказать помощь Тегерану.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о поддержке Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи , заверив Тегеран в готовности Москвы оказать необходимую помощь и выразив восхищение «мужеством и стойкостью» иранцев. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал отношения между странами стратегическими.

Путин и Масуд провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, собравшего более десятка лидеров, в том числе лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, пишет France24.

Они встретились через день после того, как президент США Дональд Трамп — ранее предостерегавший Москву и Пекин от вооружения Тегерана — пригрозил нанести по Ирану «мощный удар» после первого за несколько недель обмена ударами.

По словам Пезешкиана, если США вернутся к выполнению своих обязательств по Меморандуму о взаимопонимании, Тегеран «немедленно поступит так же».

Пезешкиан также предупредил, что возвращение Соединенных Штатов к «политике давления и угроз» может сорвать дипломатические усилия, направленные на прекращение войны.

На встрече с Путиным президент Ирана сказал ему: «Мы ценим вашу позицию и благодарим вас за нее на каждом этапе». Он также добавил: «Это свидетельствует о том, что наши отношения носят стратегический, а не обычный характер».

Путин заявил Пезешкиану, что Россия «старается оказать вам необходимую помощь».

«Мы восхищаемся вашим мужеством и стойкостью в борьбе за ваши национальные интересы», — сказал российский диктатор.

«Несмотря на военно-политическую ситуацию, мы сохраняем динамику наших торгово-экономических отношений, сложившуюся в прошлом году», — добавил он.

Путин также передал «приветствия и слова искренней поддержки Верховному лидеру Исламской Республики аятолле Хаменеи».

Война на Ближнем Востоке началась в конце февраля с ударов США и Израиля по Ирану, в результате которых погиб бывший верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

В понедельник Иран и Соединенные Штаты возобновили обмен ударами после более чем месяца относительного затишья. Ключевым предметом споров остается Ормузский пролив.

Тегеран продолжает держать стратегический водный путь закрытым, одновременно заявляя о готовности вернуться к выполнению своих обязательств по июньскому соглашению — предусматривавшему, в частности, открытие Ормузского пролива, — если Соединенные Штаты поступят так же.

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