Украинские пограничники сбили реактивный «Шахед» на скорости 290 км/ч
- 1.09.2026, 20:01
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Видеофакт.
Операторы дронов-перехватчиков подразделения «Химера» 105-го пограничного отряда уничтожили реактивный БПЛА типа «Шахед» над Черниговской областью.
Российский дрон летел на высоте более 2 км со скоростью около 290 км/ч.
Несмотря на высокую скорость и значительную высоту полета, украинский дрон-перехватчик догнал и поразил российский беспилотник.
Видео перехвата пограничники опубликовали в соцсетях.