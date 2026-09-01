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Украинские пограничники сбили реактивный «Шахед» на скорости 290 км/ч

  • 1.09.2026, 20:01
  • 2,854
Украинские пограничники сбили реактивный «Шахед» на скорости 290 км/ч

Видеофакт.

Операторы дронов-перехватчиков подразделения «Химера» 105-го пограничного отряда уничтожили реактивный БПЛА типа «Шахед» над Черниговской областью.

Российский дрон летел на высоте более 2 км со скоростью около 290 км/ч.

Несмотря на высокую скорость и значительную высоту полета, украинский дрон-перехватчик догнал и поразил российский беспилотник.

Видео перехвата пограничники опубликовали в соцсетях.

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