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Под Петербургом вспыхнул масштабный пожар после взрыва

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  • 1.09.2026, 19:37
  • 20,896
Под Петербургом вспыхнул масштабный пожар после взрыва
Фото: Exilenova+

В городе Колтуши начался переполох.

Утром 1 сентября в городе Колтуши возле Санкт-Петербурга произошел взрыв. После него начался пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал «Astra».

В городе Колтуши Ленинградской области вблизи агрофирмы «Выборжец» вспыхнул масштабный пожар. Об этом рассказали местные жители.

По их словам, перед тем, как началось возгорание, был слышен взрыв.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, 31 августа и в ночь на 1 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов - от временно оккупированного Крыма до тыловых областей России, в том числе по местам хранения, подготовки и пуска ударных дронов во временно оккупированном Донецке.

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