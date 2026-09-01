закрыть
2 сентября 2026, среда, 1:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Раскурочило полностью: как выглядят российские «Панцири» после встречи с украинскими дронами

2
  • 1.09.2026, 12:51
  • 4,868
Раскурочило полностью: как выглядят российские «Панцири» после встречи с украинскими дронами

Фотофакт.

Силы обороны Украины систематически наносят удары по российским средствам ПВО как на оккупированной части Украины, так и на территории РФ. Недавно защитники Украины уничтожили минимум два российских «Панциря».

Фото пораженных российских ЗРК «Панцирь» показал Telegram-канал «Досье Шпиона».

«Досье Шпиона» подтверждает успешную «охоту» Сил обороны на российские системы ПВО: полностью уничтожены два ЗРК «Панцирь-С1».

На одном из опубликованных каналом фото зафиксирован «Панцирь-С-1», уничтоженный 29 августа в районе Керчи во временно оккупированном Крыму.

Второе фото демонстрирует, что осталось от вражеского «Панциря», прикрывавшего аэродром в Ейске Краснодарского края РФ. Он был поражен на следующий день, 30 августа.

В тот день в Генштабе ВСУ сообщали об атаке на аэродром в Ейске. После прилетов на территории вспыхнул пожар, была слышна длительная вторичная детонация, продолжавшаяся более часа.

Кроме того, 30 августа под ударом оказались место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в Миллерово Ростовской области и нефтеперерабатывающий завод в Киришах Ленинградской области, являющийся вторым по мощности переработки НПЗ России.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко