Раскурочило полностью: как выглядят российские «Панцири» после встречи с украинскими дронами

Раскурочило полностью: как выглядят российские «Панцири» после встречи с украинскими дронами2
- 1.09.2026, 12:51
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Фотофакт.
Силы обороны Украины систематически наносят удары по российским средствам ПВО как на оккупированной части Украины, так и на территории РФ. Недавно защитники Украины уничтожили минимум два российских «Панциря».
Фото пораженных российских ЗРК «Панцирь» показал Telegram-канал «Досье Шпиона».
«Досье Шпиона» подтверждает успешную «охоту» Сил обороны на российские системы ПВО: полностью уничтожены два ЗРК «Панцирь-С1».
На одном из опубликованных каналом фото зафиксирован «Панцирь-С-1», уничтоженный 29 августа в районе Керчи во временно оккупированном Крыму.
Второе фото демонстрирует, что осталось от вражеского «Панциря», прикрывавшего аэродром в Ейске Краснодарского края РФ. Он был поражен на следующий день, 30 августа.
В тот день в Генштабе ВСУ сообщали об атаке на аэродром в Ейске. После прилетов на территории вспыхнул пожар, была слышна длительная вторичная детонация, продолжавшаяся более часа.
Кроме того, 30 августа под ударом оказались место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в Миллерово Ростовской области и нефтеперерабатывающий завод в Киришах Ленинградской области, являющийся вторым по мощности переработки НПЗ России.