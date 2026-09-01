Раскурочило полностью: как выглядят российские «Панцири» после встречи с украинскими дронами 2 1.09.2026, 12:51

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Фотофакт.

Силы обороны Украины систематически наносят удары по российским средствам ПВО как на оккупированной части Украины, так и на территории РФ. Недавно защитники Украины уничтожили минимум два российских «Панциря».

Фото пораженных российских ЗРК «Панцирь» показал Telegram-канал «Досье Шпиона».

«Досье Шпиона» подтверждает успешную «охоту» Сил обороны на российские системы ПВО: полностью уничтожены два ЗРК «Панцирь-С1».

На одном из опубликованных каналом фото зафиксирован «Панцирь-С-1», уничтоженный 29 августа в районе Керчи во временно оккупированном Крыму.

Второе фото демонстрирует, что осталось от вражеского «Панциря», прикрывавшего аэродром в Ейске Краснодарского края РФ. Он был поражен на следующий день, 30 августа.

В тот день в Генштабе ВСУ сообщали об атаке на аэродром в Ейске. После прилетов на территории вспыхнул пожар, была слышна длительная вторичная детонация, продолжавшаяся более часа.

Кроме того, 30 августа под ударом оказались место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в Миллерово Ростовской области и нефтеперерабатывающий завод в Киришах Ленинградской области, являющийся вторым по мощности переработки НПЗ России.

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