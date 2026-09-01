В Норвегии резко выросла поддержка монархии
- 1.09.2026, 13:31
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Новый король приносит присягу перед парламентом сегодня.
Опрос в Норвегии показал рост поддержки сохранения монархической формы правления – после того как одобрение монархии пошатнулось на фоне скандала с «файлами Эпштейна».
Соответствующее исследование общественного мнения заказал общественный вещатель NRK.
Опрос, проведенный компанией Norstat в минувшие выходные после смерти короля Харальда V, показал, что 72% респондентов поддерживают сохранение монархии как формы правления в Норвегии. Это заметный рост по сравнению с 64% по состоянию на май 2026 года.
20% хотели бы перехода к республике или другой форме правления, 8% – не определились с мнением.
Отношение норвежцев к монархии перед этим ухудшалось – на фоне имиджевых проблем кронпринцессы (теперь уже королевы) Метте-Марит в связи со знакомством со скандальным миллиардером Джеффри Эпштейном, а также уголовного дела против её сына.
Напомним, новый король Норвегии Хокон VIII принесёт присягу перед парламентом во вторник, 1 сентября. Сама королева Метте-Марит пропустит церемонию из-за состояния здоровья после трансплантации легких.
Похороны короля Норвегии Харальда V состоятся 9 сентября, перед этим норвежцы могут прийти попрощаться с ним в часовне королевского дворца.