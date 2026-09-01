Польша создает крупнейшую армию в Европе
- 1.09.2026, 14:22
- 2,162
Варшава делает ставку на собственные войска.
Польша меняет подход к перевооружению армии и все активнее переносит оборонное производство в страну и Центральную Европу. Варшава стремится снизить зависимость от удаленных поставщиков, создать устойчивые цепочки снабжения и одновременно сформировать крупнейшие вооруженные силы среди европейских стран НАТО, сообщает Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
После начала полномасштабной войны России против Украины расходы Польши на закупки у местных оборонных компаний выросли в четыре раза. В 2025 году они достигли 30,4 млрд злотых (7 млрд евро).
В 2026 году Польша намерена направить на оборону около 53 млрд евро — примерно 4,7% ВВП. Численность польских вооруженных сил уже превысила 220 тысяч человек.
Особое внимание Варшава уделяет производству боеприпасов, беспилотников и систем противовоздушной обороны малой дальности — вооружений, которые могут быстро расходоваться в условиях масштабного конфликта.
«Стратегическая цель — создать более автономные и устойчивые цепочки поставок», — пишет Reuters.
Одновременно Польша не отказывается от закупок крупных американских систем вооружений, однако все чаще требует от иностранных поставщиков инвестировать в польскую промышленность и передавать технологии.
Чешская оборонная группа CSG расширяет сотрудничество с польской компанией MESKO и передает ей технологии производства. Grupa Niewiadow совместно с французской KNDS Ammo France готовится наладить выпуск 155-миллиметровых артиллерийских снарядов объемом до 180 тысяч единиц в год.
Польская государственная группа PGZ развивает локализацию производства систем ПВО вместе с эстонской компанией Frankenburg, а немецкий концерн Rheinmetall строит в стране производственные мощности и ремонтный центр.
«Поставщики должны быть готовы инвестировать в Польше и передавать технологии», — отмечает агентство.
Варшава также рассматривает совместное производство ракет Patriot с Украиной и США. Новая стратегия должна не только укрепить польскую армию, но и превратить страну в один из ключевых центров оборонной промышленности Европы.