закрыть
2 сентября 2026, среда, 1:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша создает крупнейшую армию в Европе

  • 1.09.2026, 14:22
  • 2,162
Польша создает крупнейшую армию в Европе
Фото: Charter97.org

Варшава делает ставку на собственные войска.

Польша меняет подход к перевооружению армии и все активнее переносит оборонное производство в страну и Центральную Европу. Варшава стремится снизить зависимость от удаленных поставщиков, создать устойчивые цепочки снабжения и одновременно сформировать крупнейшие вооруженные силы среди европейских стран НАТО, сообщает Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

После начала полномасштабной войны России против Украины расходы Польши на закупки у местных оборонных компаний выросли в четыре раза. В 2025 году они достигли 30,4 млрд злотых (7 млрд евро).

В 2026 году Польша намерена направить на оборону около 53 млрд евро — примерно 4,7% ВВП. Численность польских вооруженных сил уже превысила 220 тысяч человек.

Особое внимание Варшава уделяет производству боеприпасов, беспилотников и систем противовоздушной обороны малой дальности — вооружений, которые могут быстро расходоваться в условиях масштабного конфликта.

«Стратегическая цель — создать более автономные и устойчивые цепочки поставок», — пишет Reuters.

Одновременно Польша не отказывается от закупок крупных американских систем вооружений, однако все чаще требует от иностранных поставщиков инвестировать в польскую промышленность и передавать технологии.

Чешская оборонная группа CSG расширяет сотрудничество с польской компанией MESKO и передает ей технологии производства. Grupa Niewiadow совместно с французской KNDS Ammo France готовится наладить выпуск 155-миллиметровых артиллерийских снарядов объемом до 180 тысяч единиц в год.

Польская государственная группа PGZ развивает локализацию производства систем ПВО вместе с эстонской компанией Frankenburg, а немецкий концерн Rheinmetall строит в стране производственные мощности и ремонтный центр.

«Поставщики должны быть готовы инвестировать в Польше и передавать технологии», — отмечает агентство.

Варшава также рассматривает совместное производство ракет Patriot с Украиной и США. Новая стратегия должна не только укрепить польскую армию, но и превратить страну в один из ключевых центров оборонной промышленности Европы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко