Польша создает крупнейшую армию в Европе 1.09.2026, 14:22

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Фото: Charter97.org

Варшава делает ставку на собственные войска.

Польша меняет подход к перевооружению армии и все активнее переносит оборонное производство в страну и Центральную Европу. Варшава стремится снизить зависимость от удаленных поставщиков, создать устойчивые цепочки снабжения и одновременно сформировать крупнейшие вооруженные силы среди европейских стран НАТО, сообщает Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

После начала полномасштабной войны России против Украины расходы Польши на закупки у местных оборонных компаний выросли в четыре раза. В 2025 году они достигли 30,4 млрд злотых (7 млрд евро).

В 2026 году Польша намерена направить на оборону около 53 млрд евро — примерно 4,7% ВВП. Численность польских вооруженных сил уже превысила 220 тысяч человек.

Особое внимание Варшава уделяет производству боеприпасов, беспилотников и систем противовоздушной обороны малой дальности — вооружений, которые могут быстро расходоваться в условиях масштабного конфликта.

«Стратегическая цель — создать более автономные и устойчивые цепочки поставок», — пишет Reuters.

Одновременно Польша не отказывается от закупок крупных американских систем вооружений, однако все чаще требует от иностранных поставщиков инвестировать в польскую промышленность и передавать технологии.

Чешская оборонная группа CSG расширяет сотрудничество с польской компанией MESKO и передает ей технологии производства. Grupa Niewiadow совместно с французской KNDS Ammo France готовится наладить выпуск 155-миллиметровых артиллерийских снарядов объемом до 180 тысяч единиц в год.

Польская государственная группа PGZ развивает локализацию производства систем ПВО вместе с эстонской компанией Frankenburg, а немецкий концерн Rheinmetall строит в стране производственные мощности и ремонтный центр.

«Поставщики должны быть готовы инвестировать в Польше и передавать технологии», — отмечает агентство.

Варшава также рассматривает совместное производство ракет Patriot с Украиной и США. Новая стратегия должна не только укрепить польскую армию, но и превратить страну в один из ключевых центров оборонной промышленности Европы.

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