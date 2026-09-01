Названа неочевидная польза ходьбы 5 1.09.2026, 14:45

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Обычная прогулка может дать больше, чем интенсивная тренировка.

Короткая интенсивная тренировка не всегда способна компенсировать много часов практически полного отсутствия движения. Эксперимент показал, что продолжительная умеренная активность в течение дня может давать преимущества для обмена веществ даже без тяжелых физических нагрузок, пишет «Курсор».

В исследовании приняли участие более 300 добровольцев. Их разделили на несколько групп с различными режимами активности, включая короткие интенсивные упражнения и более продолжительные нагрузки умеренной интенсивности. Отдельная группа не выполняла специально назначенных тренировок.

При сравнении результатов исследователи обнаружили преимущества наиболее продолжительного режима активности по ряду метаболических показателей.

Одно из возможных объяснений заключается в продолжительности работы мышц. Во время ходьбы они постоянно потребляют энергию и участвуют в использовании глюкозы, а движение поддерживает кровообращение и увеличивает суммарные энергозатраты за день.

Это не означает, что интенсивные тренировки бесполезны. Они помогают развивать выносливость, поддерживать физическую форму и при соответствующих упражнениях укреплять мышцы. Однако час занятий не отменяет последствия практически неподвижного образа жизни в остальное время.

Поэтому значение имеет не только посещение спортзала, но и повседневная активность. Увеличить ее можно за счет прогулок, части дороги на работу пешком, движения после еды или отказа от лифта в пользу лестницы.

У ходьбы есть и практическое преимущество: она не требует оборудования и подходит многим людям, которым сложно выполнять высокоинтенсивные упражнения.

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