Лукашенко прячет секрет Полишинеля 6 Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

1.09.2026, 15:20

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Фото: Reuters

Все ключевые игроки процесса видят эту роль.

Непрямая братско-соседская военная помощь минского режима коллегам в Кремле далеко не секрет ни для кого. Но время от времени субъекты конфликта подчеркивают особенно яркие примеры такой помощи.

Посмотрим на два аспекта, о которых было сказано в последнее время. Сага с ретрансляторами и шизофреническая ответная пропагандистская уловка с буслами на столбах и безумным Зеленским закончилась тем, что, по сведениям информаторов, украинцы таки вырубили российскую аппаратуру на белорусской территории ударными дронами.

Геополитическая ситуация такова, что ни Минск, ни Киев не стали раскручивать эту историю дальше. Хотя сам факт удара по военному объекту – это уж точно достойное внимания событие. Но проехали, значит проехали.

На этом вопрос использования телекоммуникационных мощностей Беларуси для наведения российских дронов не исчерпался.

Советник Зеленского, эксперт в дроновом деле Сергей «Флеш» Бескрестнов, обратил внимание общественности на интересную закономерность – российские дроны, атакующие Киев, движутся к цели строго вдоль белорусской границы с севера на юг.

Эксперт высказал предположение, что такая тактика используется для максимального использования возможностей белорусских мобильных сетей сотовой связи для навигации российских ударных дронов. Для этого не нужны специальные военные системы связи, достаточно только привязки к вышкам.

Условно, дрон видит такую вышку, а вышка видит такой дрон приблизительно так же, как взаимодействует с сетью телефон, лежащий у вас в кармане.

Снова зазвучали предложения каким-то образом ограничить возможности использования белорусских сотовых операторов в военных действиях. Но как это сделать без уничтожения базовых станций на территории Беларуси, не очень понятно.

Технически украинцы могут это сделать, дроны долетают за Урал, то для них совершенно не проблема слетать за ближнюю границу в Беларусь. Но такие удары будут чреваты серьезным обострением на северной границе Украины, в чем последняя совершенно не заинтересована.

С другой стороны, украинская власть нуждается в информационном «потоке побед», которые укрепляют дух фронта и тыла. Поэтому не исключено, что тема получит свое развитие.

Второй аспект – поставки топлива из Беларуси в Россию. Белорусские нефтепереработчики очень неплохо себя чувствуют в условиях дефицита топлива в РФ. Пока украинские военные методично завод за заводом вырубают из игры российскую нефтянку, белорусские НПЗ, находящиеся в безопасности, ставят рекорд за рекордом в объемах продажи топлива в Россию, при этом ГСМ изготавливается из российского же сырья.

В июле Беларусь отправила России примерно 212 тыс. тонн бензина и 162 тыс. тонн дизеля. По сравнению с тем же периодом 2025 года поставки выросли соответственно примерно в 25 и 7 раз. В августе темпы немного просели, но объемы остаются очень высокими. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что белорусские НПЗ уже поставляют топливо России «на максимум».

При этом другие соседи РФ не настолько живо заинтересованы в поддержании топливного баланса воюющей страны. Крупнейшие казахстанские производители топлива пока не заинтересовались схемой «российская нефть – казахстанская переработка – российский бензин». В Казахстане в эту производственно-логистическую цепочку встроился только один относительно небольшой производитель НПЗ «Конденсат». Сделка выглядит выгодной для него, потому что 30 процентов произведенного топлива остается в Казахстане, а 70 уходит в РФ. Остальные нефтепереработчики, похоже, оценивают санкционные и прочие риски и не торопятся ввязываться в такие схемы с россиянами.

В итоге Беларусь по-прежнему ключевой союзник РФ, который помогает ей в агрессивной войне против Украины и логистически, и навигационно, и ресурсно.

Все ключевые игроки процесса видят эту роль, и она не остается незамеченной сегодня, когда война в активной фазе, и не останется без оценки и после того, как война закончится и придет время расставлять акценты.

От фактического исхода войны и положения сторон зависит, какими будут эти акценты. Репарации для компенсации ущерба от агрессии или аннексии и контрибуции от проигравших – покажет время.

Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

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