Белорусам пообещали теплый сентябрь
- 1.09.2026, 10:11
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Переход к осени будет достаточно плавным.
Синоптик Дмитрий Рябов рассказал в эфире телеканала ОНТ, какой будет погода в сентябре 2026 года в Беларуси.
По словам специалиста, предстоящий сентябрь окажется теплее обычного — температура ожидается на градус-другой выше средних многолетних значений: «Норма от +11 на северо-востоке до +13 на юго-западе. По сравнению с августом станет прохладнее примерно на 5 градусов».
При этом переход к осени, по словам синоптика, будет достаточно плавным — метеорологическое лето продержится еще полторы-две недели сентября. Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура остается на уровне +15 градусов и выше.
«Как раз в это время наступает молодое „бабье лето“», — отметил телесиноптик.
Что касается осадков, они ожидаются в пределах нормы — от 11 до 15 дождливых дней, при этом гроз почти не предвидится: лишь пара дней в месяце будут нести такую опасность. На северо-востоке страны количество дождливых дней может оказаться выше — до 17.
Продолжительность солнечного сияния в течение месяца составит в среднем от 140 до 180 часов, добавил Рябов. Также за сентябрь световой день сократится на два часа — с 13 до 11.
Говоря о конце месяца, синоптик предупредил: «К этому времени в северных и северо-восточных районах могут появиться первые заморозки. Так что потихоньку можно доставать осенние вещи. Утренняя и вечерняя прохлада будет все заметнее».