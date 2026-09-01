Венесуэла передаст США часть месторождений нефти от российских и китайских компаний

Венесуэла передаст США часть месторождений нефти от российских и китайских компаний4
- 1.09.2026, 10:09
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Информацию подтвердили американские должностные лица.
Американская нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP) получит контроль над рядом нефтяных месторождений в Венесуэле, которыми ранее управляли несколько китайских и одна российская компания, сообщили двое американских должностных лиц.
По их словам, эти проекты входят в число 14 новых контрактов, предоставленных North American Blue Energy Partners.
Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о заключении сделки с Каракасом, по условиям которой Вашингтон получит контроль над одной пятой частью обширных нефтяных месторождений Венесуэлы.
По словам чиновников, пять из 14 месторождений эксплуатировались китайскими компаниями в рамках модели, выстроенной во время правления Николаса Мадуро, еще один проект ранее находился под управлением российской компании.