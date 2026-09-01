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Венесуэла передаст США часть месторождений нефти от российских и китайских компаний

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  • 1.09.2026, 10:09
  • 1,892
Венесуэла передаст США часть месторождений нефти от российских и китайских компаний
Фото: nabep.net

Информацию подтвердили американские должностные ‌лица.

Американская нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP) получит контроль ‌над рядом нефтяных месторождений в Венесуэле, которыми ранее управляли несколько китайских и одна российская компания, сообщили ‌двое американских должностных ‌лиц.

По их словам, эти проекты входят в число 14 новых контрактов, ‌предоставленных North American Blue Energy Partners.

Президент США Дональд Трамп объявил ‌в пятницу о заключении сделки с Каракасом, по условиям которой Вашингтон получит контроль ‌над одной пятой частью обширных нефтяных месторождений Венесуэлы.

По словам чиновников, пять из 14 месторождений эксплуатировались китайскими компаниями в рамках модели, выстроенной во время правления Николаса Мадуро, еще один проект ранее находился под управлением российской компании.

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