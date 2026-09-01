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Известного белорусского адвоката лишили лицензии

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  • 1.09.2026, 10:35
  • 2,684
Известного белорусского адвоката лишили лицензии
Роман Шпаковский

Роман Шпаковский ведет блог о налоговом праве.

Белорусского налогового адвоката Романа Шпаковского лишили права на осуществление адвокатской деятельности. Об этом сообщили на сайте Минюста, подведя итоги очередного заседания квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности.

В сообщении также указывается, что на заседании семь из девяти специалистов успешно сдали квалификационный экзамен для допуска к юридической практике.

Помимо этого, комиссия приняла решение о прекращении лицензии «в отношении адвоката Минской городской коллегии адвокатов Шпаковского Р.И.». Основанием для такого решения, как отмечается в сообщении, стало совершение адвокатом «проступка, не совместимого со званием адвоката (совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру)». Конкретные детали о том, какие именно действия вменяются Шпаковскому, в публикации не раскрываются.

Роман Шпаковский специализируется на налоговом праве и ведет Telegram-канал «Налоги, бизнес и рок-н-ролл», на который подписано почти 3 тыс. человек. Известно, что еще 5 августа он выступал в качестве приглашенного спикера на конференции «Налоговая реальность — 2026» в Минске.

Отметим, после 2020 года лишение адвокатской лицензии стало популярным инструментом режима для наказания неугодных адвокатов.

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