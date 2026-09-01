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Латвия ввела ограничения на товары из Беларуси

  • 1.09.2026, 11:07
  • 1,006
Латвия ввела ограничения на товары из Беларуси

Под запретом — белорусские книги, одежда и игрушки.

С 1 сентября в Латвии начал действовать запрет на импорт ряда промышленных товаров из Беларуси и России. Среди них — печатные книги и газеты, одежда, обувь, игрушки, игры и спортивные товары. Об этом сообщает Delfi.

Точную дату начала действия запрета определило правительство Латвии. Соответствующие правила Кабинет министров принял во вторник, 1 сентября.

Запрет касается не только товаров, ввозимых непосредственно из Беларуси и России. Он также распространяется на продукцию белорусского и российского происхождения, которая попадает в Латвию через другие страны.

В перечень попали печатные книги, газеты и другая полиграфическая продукция, одежда и другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности.

Как пишет Delfi, цель запрета — защитить интересы безопасности Латвии, сократить возможности Беларуси и России получать доходы от экспорта товаров, а также ограничить попадание в страну российских пропагандистских материалов.

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