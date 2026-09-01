Герасимова ждет отставка? 2 1.09.2026, 12:05

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Валерий Герасимов

Российская военная верхушка переживает серьезную встряску.

Пока 70-летний Валерий Герасимов продолжает удерживать пост начальника Генштаба, война формирует новое поколение генералов и ускоряет перестановки в командовании. Однако кадровая карусель может обернуться для Кремля новой проблемой — частая смена командиров лишает их времени на накопление опыта, выстраивание связей и полноценное управление войсками, пишет War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org)

Погружение в историю российского высшего офицерского корпуса

Российская военная элита переживает заметную перестройку, вызванную войной против Украины. Хотя начальник Генштаба Валерий Герасимов, которому уже 70 лет, продолжает занимать ключевой пост, система продвижения генералов постепенно меняется.

Исследователи американского аналитического центра CNA проанализировали карьерные траектории 125 высокопоставленных российских командиров и пришли к выводу, что война заметно ускорила кадровую ротацию. Особенно это заметно на уровне командующих военными округами: средняя продолжительность их пребывания на должности сократилась с 2,9 года до примерно одного года.

При этом Генштаб фактически оказался исключением из этого процесса. С начала войны его руководство практически не подвергалось перестановкам.

«Военное время привело к более быстрой смене командующих на оперативном уровне», — пишут авторы исследования.

Такая система все сильнее зависит от конкретной ситуации на фронте, а не от заранее выстроенной карьерной модели.

Два пути к вершине

Авторы выделяют две основные модели продвижения. Первая — оперативная, через командование армиями и военными округами. Вторая связана с узкоспециализированными структурами — флотом, РВСН, ВКС и другими видами войск.

Для будущих командующих особенно важным становится реальный боевой опыт. Сирийская кампания уже создала отдельный карьерный путь для ряда генералов, а война против Украины сформировала еще один.

При этом кадровая система заметно изменилась после 2022 года. Сроки командования сокращаются, генералов чаще перемещают между должностями, а назначения нередко определяются текущими оперативными потребностями.

Постоянная ротация может дать негативный эффект. Новый командир может просто не успеть разобраться в огромной военной бюрократии до следующего назначения.

Заглядывая в будущее

Исследователи попытались определить генералов, которые с наибольшей вероятностью могут занять ключевые должности в ближайшие годы.

Среди потенциальных преемников Герасимова они выделяют генерал-полковника Александра Чайко и командующего Сухопутными войсками Андрея Мордвичева. Последний особенно выделяется стремительным продвижением: генерал-майором он стал уже в 37 лет, а командующим Сухопутными войсками — в 49.

Именно молодые генералы с опытом войны постепенно получают преимущество перед офицерами старой школы.

Кто сменит Герасимова спустя столько лет?

Карьерный путь будущего начальника Генштаба, вероятно, будет отличаться от стандартных моделей. Для этой должности обычно требуется необычно широкий опыт — одновременно командование войсками и работа в центральном аппарате.

Александр Чайко соответствует обоим критериям. Он командовал армией и Восточным военным округом, работал в трех военных округах, несколько раз возглавлял российские силы в Сирии, а в мае 2026 года стал главнокомандующим ВКС.

Другой возможный кандидат — Андрей Мордвичев. Его стремительная карьера может указывать на подготовку к более высокой должности. Если Герасимов уйдет в ближайшие годы, Мордвичев способен стать одним из самых молодых начальников Генштаба в современной истории России.

Быстрая замена может еще больше снизить эффективность

Кадровая ротация имеет и другую сторону. Командующие военными округами теперь проводят на своих должностях около года, что заметно меньше довоенных сроков.

Частые перестановки могут мешать генералам выстраивать устойчивые рабочие связи, накапливать управленческий опыт и формировать доверие внутри подчиненных структур.

«Быстрая смена командиров может негативно сказаться на их способности выполнять свои обязанности», — убеждены авторы.

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