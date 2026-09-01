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На границе с Польшей образовалась огромная очередь

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  • 1.09.2026, 12:44
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На границе с Польшей образовалась огромная очередь
Иллюстрационное фото

775 авто ждут выезда.

На пограничном переходе «Брест» утром 1 сентября образовалась очередь на выезд в Польшу из 775 легковых автомобилей, сообщает Госпогранкомитет. Зато приехать в Польшу через «Брузги» можно довольно быстро. Журналисты «Белсата», что происходит на границе.

Согласно Госпогранкомитету, кроме «Бреста», около 10:00 по Минску других автомобильных очередей на выезде из Беларуси в ЕС нет.

Водители, которые ехали около 11 утра в Беларусь через «Тересполь» сообщили в чате, где обсуждают прохождение границ, подъезжавших сразу к шлагбауму.

Через пункт пропуска «Брузги» автомобили в Польшу проходили быстро.

«Заехали на (контроль. – Ред.) РБ 01.09 в 8:00, выехали в 8:20. Осмотр поверхностный, ничего не спрашивали. В 8:40 заехали на польскую (сторону. – Ред.). Проверили огнетушитель, спросили куда едем. Проверили свет фар. Попросили открыть сумки. Выехали в 9:36. Итого 1,5 часа», – поделился один из водителей, который ехал через «Брузги».

Также Госпогранкомитет не фиксирует очередей из автобусов.

Пассажиры автобусов, которые ехали ночью из Беларуси в Польшу через «Брест – Тересполь» рассказывают в чатах, что все прошло довольно быстро. Один из автобусов Гомель-Варшава приехал к границе чуть позже полуночи 1 сентября. Поскольку очередей не было, удалось сразу проехать за шлагбаум, где уже было два автобуса. В 2:30 автобус прошел белорусский контроль, в 4:00 выехал от белорусских пограничников, в 7:30 заехал на польский контроль. Уже в 8:25 автобус выехал с польской таможни.

Те, кто едут через «Каменный лог» в Литву на автобусе также рассказывают, что очередей нет, и процесс прохождения границы довольно быстрый. Например, автобус Минск-Вильнюс приехал на границу в 8:50 1 сентября и сразу подъехал к белорусскому шлагбауму. В 9:35 прошел белорусских специалистов, 9:40 подъехал к литовскому шлагбауму. Впереди был один автобус, который запустили на контроль.

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