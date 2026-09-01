Два супертанкера поражены неизвестными снарядами в Ормузском проливе 4 1.09.2026, 13:14

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США ранее утверждали, что разминировали торговые пути.

Два супертанкера были поражены неизвестными снарядами один за другим при прохождении через узкое место в Ормузском проливе, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Marisks — греческой компани, специализирующейся на вопросах морской безопасности. Это Sidr (IMO: 9854715), принадлежащий саудовской судоходной компании Bahri, и Senegal Prosperity (IMO: 9532757) южнокорейской Sinokor.

Ранее, 31 августа, Британское управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило, что в танкер, находившийся примерно в 30 км от порта Хасаб в Омане, попали три снаряда. UKMTO не привело название танкера. Согласно данным Marisks, тремя снарядами был поражен Senegal Prosperity.

В тот же день КСИР сообщал, что в Ормузском проливе супертанкер подорвался на морских минах. «Несколько часов назад супертанкер, нарушивший правила и пытавшийся пройти нелегальным путем в южной части Ормузского пролива, загорелся после столкновения с двумя морскими минами и был полностью остановлен», — говорится в заявлении, опубликованном агентством Tasnim.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) назвало это заявление ложью. «Ни одно судно не встретило мин в Ормузском проливе. Это очередная попытка Корпуса стражей исламской революции запугать региональное коммерческое судоходство с помощью дезинформации», — говорилось в сообщении, опубликованном в Twitter.

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